بسبب كورونا.. إيزي جيت البريطانية تواجه أكبر تهديد في التاريخ.. ومناشدة عاجلة للحكومة

ناشدت شركة الطيران البريطانية "إيزي جيت"، حكومة المملكة المتحدة، بتزويد شركات الطيران بحزمة من الدعم على وجه السرعة، محذرة من أن الطيران يواجه أخطر تهديد في تاريخه.

ووفقًا لصحيفة "جارديان" البريطانية، قالت الشركة إنها تتوقع أن تنخفض إلى المنطقة الحمراء على أساس سنوي لأول مرة على الإطلاق.

كما توقعت خسارة ما قبل الضرائب تتراوح بين 815 مليون جنيه إسترليني و845 مليون جنيه إسترليني على مدار الـ 12 شهرًا الماضية.

وذكرت إيزي جيت، أنها رحلت أكثر من 9 ملايين مسافر بين يوليو وسبتمبر، أي ما يعادل 38٪ من السعة المخطط لها قبل الوباء، كما ضخت الشركة ما يقرب من 700 مليون جنيه إسترليني نقدًا خلال تلك الفترة.

وقالت إنها تركز على الطيران المربح خلال فصل الشتاء، حيث تعمل فقط بربع جدولها المعتاد بين أكتوبر ونهاية العام، من أجل تقليل خسائرها وضخها النقدي.

ومنذ بداية فيروس كورونا، جمعت الشركة أكثر من 2.4 مليار جنيه إسترليني، بما في ذلك قرض بقيمة 600 مليون جنيه إسترليني من وزارة الخزانة وصندوق الطوارئ الخاص بفيروس كورونا التابع لبنك إنجلترا، والذي حصل عليه في أبريل مع إيقاف أسطوله.

ووصفت شركة إيزي جيت نفسها بأنها في وضع جيد للتغلب على الوضع الحالي والعودة للتعافي بمجرد تخفيف قيود السفر الحكومية.

ومع ذلك، أشارت إلى أنها قد تحتاج إلى مزيد من الدعم المالي من الدولة إذا استمر تعطيل الطيران بسبب فيروس كورونا.

وقالت الشركة إنها واصلت مراجعة السيولة لديها بشكل منتظم وستواصل تقييم المزيد من فرص التمويل، بما في ذلك البيع وإعادة التأجير، إذا دعت الحاجة إلى ذلك.