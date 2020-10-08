منذ أبريل.. إيطاليا تسجل أعلى حصيلة يومية لإصابات كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم الخميس، تسجيل ارتفاع جديد في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، في أعلى حصيلة يومية منذ 12 أبريل الماضي.
وسجلت الوزارة 4458 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وبذلك يرتفع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في عموم البلاد إلى 338398.
كما سجلت السلطات الصحية 22 وفاة جراء الفيروس " في الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 36083.
وكانت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، أعلنت ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في جميع أرجاء العالم إلى 36 مليونا و63 ألفا و675 حالة على الأقل.
وقالت الجامعة، اليوم الخميس، إن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في دول العالم ارتفعت إلى مليون و54 ألفا و153 حالة على الأقل.
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