منذ أبريل.. إيطاليا تسجل أعلى حصيلة يومية لإصابات كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم الخميس، تسجيل ارتفاع جديد في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، في أعلى حصيلة يومية منذ 12 أبريل الماضي.

وسجلت الوزارة 4458 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وبذلك يرتفع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في عموم البلاد إلى 338398.

كما سجلت السلطات الصحية 22 وفاة جراء الفيروس " في الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 36083.