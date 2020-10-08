وثائق مسربة تكشف موعد حصول الشعب البريطاني على لقاح كورونا

كشفت وثائق مسربة، أن هيئة الخدمات الصحية الوطنية في بريطانيا ستقدم لقاحات فيروس كورونا للمواطنين، في نوفمبر المقبل، بخمسة مراكز كبرى وذلك قبل حلول عيد الميلاد "الكريسماس".

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، وذكرت الوثائق خطة نشر مئات من موظفي الخدمات الصحية في خمسة مواقع في جميع أنحاء البلاد، لحقن عشرات الآلاف من الجمهور كل يوم.

ومن المقرر أن يتم استدعاء الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا، مع وجود مراكز يديرها ممرضات متدربات ومسعفون في المدن البريطانية ليدز وهال ولندن، حسبما ذكرت الوثائق.

بالإضافة إلى المواقع الخمسة الثابتة ذات الحجم العملاق، سيُطلب من الممارسين العامين والصيادلة المساعدة في جهود التطعيم الجماعي، مع أسطول من الوحدات المتنقلة لاستخدامها للوصول إلى المجتمعات الفقيرة وتلك الموجودة في دور الرعاية.

وقال مصدر لصحيفة "صن" البريطانية: "أقرب وقت من المحتمل أن نحصل فيه على نتائج التجربة الأولى في غضون شهر - مما يعني أن أفضل سيناريو لإطلاق اللقاح المحتمل هو قبل عيد الميلاد مباشرة".

وأضاف: "لكن التخطيط جاري على قدم وساق، لذلك لن يكون هناك تأخير في التطعيم بمجرد أن نحصل على اللقاح".

وتشير الخطط المؤقتة إلى نهاية هذا الشهر باعتباره تاريخ إطلاق اللقاح، ولكن بدون موافقة الجهات التنظيمية في المملكة المتحدة ووكالة الأدوية الأوروبية لإدارة التطعيم.