الاتحاد الأوروبي يوقع صفقة مع شركة أمريكية لشراء 500 ألف وحدة من علاج كورونا

أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم الخميس عن أنها وقعت اتفاقا مع شركة "جلياد" الأدوية الأمريكية لشراء 500 ألف وحدة من ريدميسيفير لعلاج أعراض فيروس كورونا.

"اليوم نؤمن الوصول إلى ريدميسيفير لعلاج ما يصل إلى 500000 مريض محتاج، نحن لا ندخر وسعا في جهودنا لضمان توفر علاجات آمنة وفعالة ضد COVID-19"، هكذا قالت ستيلا كيرياكيدس، مفوضة الصحة وسلامة الغذاء، في بيان صادر عن الهيئة التنفيذية للاتحاد الأوروبي.

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وتعد الاتفاقية جزءًا من إطار عمل للمشتريات يسعى إلى تزويد جميع الدول الأوروبية، بما في ذلك المملكة المتحدة وأيسلندا والنرويج والدول المرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

ويوضح البيان أن الدواء، الذي يحمل الاسم التجاري فيكلوري، يمكن طلبه مباشرة من قبل الدول المعنية ولا يمكن إعطاؤه إلا للمرضى الذين يحتاجون إلى أكسجين إضافي.

وأظهر الاتحاد الأوروبي ثباتًا في الوصول إلى صفقات التعهدات وشراء اللقاحات والعلاج والمعدات مع استمرار الموجة الثانية من العدوى في جميع أنحاء القارة.

ووصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ريدميسيفير بأنه "عامل تغيير اللعبة" في وقت مبكر من الوباء الذي أشعل سباقًا عالميًا على الإمدادات المتاحة من الدواء.

وتحولت الشركات العالمية مثل جلعاد منذ ذلك الحين إلى إنتاج إمداداتها الخاصة.