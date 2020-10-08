فرنسا تصل إلى 693 ألف إصابة بكورونا

فرنسا تصل إلى 693 ألف إصابة بكوروناارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في فرنسا إلى 693 ألفا و603 حالة حتى صباح اليوم الخميس، بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرغ للأنباء.

وأشارت البيانات إلى أن إجمالي الوفيات في فرنسا جراء الإصابة بالفيروس وصل إلى 32463 حالة.

في حين تعافى من مرض "كوفيد-19" الذي يسببه الفيروس، 102 ألفا و61 مصابا حتى الآن.

وأعلنت فرنسا تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد قبل نحو 36 أسبوعا.