الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على 18 بنكا إيرانيا

وأشارت الوزارة إلى أنها "تعتبر القطاع المالى من الاقتصاد الإيرانى خاضع للأمر التنفيذى 13902"، حسبما أفادت شبكة "روسيا اليوم".

وفى 24 سبتمبر الماضى، فرضت الولايات المتحدة، عقوبات على عدة مسؤولين وكيانات إيرانية بسبب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، شملت قاضيا قالت إنه ضالع فى قضية مصارع إيرانى أُعدم بحكم محكمة، حسبما أفادت شبكة "سكاى نيوز".

وقال وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو، فى بيان إن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على القاضى سيد محمود سادتى والقاضى محمد سلطانى والفرع الأول من محكمة شيراز الثورية وسجون عادل أباد وأرومية ووكيل أباد.