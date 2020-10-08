واشنطن تفرض عقوبات على 18 بنكا إيرانيا 

أعلنت وزارة المالية الأمريكية اليوم الخميس، فرض عقوبات اقتصادية على 18 بنكا إيرانيا.
وأشارت وزارة الخزانة الأمريكية إلى أنها "تعتبر القطاع المالي في الاقتصاد الإيراني خاضعا للأمر التنفيذي 13902".
وأضافت، أن "موانع الأمر التنفيذي لا تنطبق على العمليات التي تتعلق بالسلع الأساسية الزراعية، والأغذية والأدوية أو الأجهزة الطبية".
وتابعت: "الخزانة الأمريكية أصدرت ترخيصا عاما للسماح بعمليات معينة ترتبط بمؤسسات مالية إيرانية محظورة بموجب الأمر التنفيذي المذكور".
من جهته، قال وزير المالية الأمريكي ستيفن منوشين: "العقوبات على المصارف الإيرانية، تسلط الضوء على التزامنا في التصدي للحصول غير الشرعي على العملة الأمريكية".
وأضاف: "برامج العقوبات الأمريكية ستستمر لحين توقف إيران عن دعم الأنشطة الإرهابية، ووقف برنامجها النووي".
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