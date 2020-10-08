سيناتور جمهوري أمريكي: لسنا دولة ديمقراطية والديمقراطية ليست الهدف 

تعرض السيناتور الجمهوري الأمريكي مايك لي للانتقادات بعدما كتب على تويتر: "الديمقراطية ليست الهدف"، عقب المناظرة بين نائب الرئيس مايك بنس ومنافسته الديمقراطية كامالا هاريس.
وكتب لي في إحدى التغريدات: "لسنا ديمقراطية... الديمقراطية ليست الهدف، إنما الحرية والسلام والازدهار. نريد أن يزدهر الوضع الإنساني. يمكن للديمقراطية البالية أن تحبط ذلك".
وسرعان ما ربط الديمقراطيون تصريحات لي بانتخابات نوفمبر، حيث يواجه الجمهوريون خطر خسارة أغلبية المقاعد في مجلس الشيوخ والبيت الأبيض.
ووصف نواب بارزون تغريدته بأنها مؤشر على نزعات استبدادية تتغلغل في حزب الرئيس دونالد ترامب.
ورد النائب الديمقراطي تيد ليو: "عزيزي السناتور مايك لي: ألاحظ أنك منتخب من قبل سكان ولايتك. أمريكا ديمقراطية تمثيلية. وهذا يعني أننا ديمقراطية أيضا".
وقالت نيرا تاندين المسؤولة السابقة في إدارة أوباما: "مايك لي يعارض الديمقراطية. إذا لم يكن هذا يمثل تحذيرا بشأن الاستبداد، فأنا لا أعرف ما هذا".
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