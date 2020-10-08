باريس: لا يمكن إنشاء نظام للأمن الجماعي في أوروبا بمعزل عن روسيا 

أكد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، أنه لا يمكن إنشاء نظام للأمن الجماعي الأوروبي بمعزل عن روسيا.

وأضاف الوزير الفرنسي خلال منتدى GLOBSEC في براتيسلافا: "لا يمكننا أن نأمل في إنشاء نظام أمني جماعي، وضمان الاستقرار في أوروبا دون مشاركة روسيا. ولا يجوز للصعوبات التي تظهر على طريق هذا الحوار، أن تضعف إرادتنا، فيما الحوار مع روسيا لا يعني تقديم خدمة لها".

وشدد لو دريان على أنه في الحوار مع روسيا "من الضروري أن نكون حازمين".

وأضاف أن بنية الأمن الجماعي لا معنى لها إلا عندما "تلتزم الدول المشاركة بالقواعد العامة المحددة لذلك".

وأكد أن هذه الحتمية التي تشمل الجميع ستنطبق على روسيا أيضا وتلزمها.