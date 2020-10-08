أخبار اليمن : رئيس المؤتمر يتلقى برقية شكر من آل القحمي

رئيس المؤتمر يتلقى برقية شكر من آل القحميتلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق بن أمين ابوراس، برقية شكر جوابية من الشيخ علي محمد منصور القحمي وكافة ال القحمي، رداً على برقية التعزية التي بعثها لهم في وفاة عبدالملك منصور محمد القحمي، جاء فيها:

الوالد الشيخ المناضل/ صادق بن أمين أبو راس - رئيس المؤتمر الشعبي العام - الاكرم

تحية طيبة وبعد:

أتقدم إليكم ولقيادة المؤتمر الشعبي العام بإسمي شخصيا ونيابة عن كافة ٱل القحمي بمديرية بني العوام محافظة حجة، بخالص الشكر والتقدير والعرفان والامتنان على تعزيتكم لنا بوفاة نجل اخينا الولد عبدالملك منصور محمد القحمي– رحمه الله – والتي شاطرتمونا فيها أحزاننا والتخفيف عن ألامنا في هذا المصاب الجلل من خلال برقية العزاء الصادقة والكريمة التي بعثتم بها إلينا والتي كان لها الأثر الطيب في نفوسنا جميعا، وتلك من سجاياكم ومن الخصال الحميدة التي تتحلون بها في كل الظروف والمناسبات.

وهذا يدل علي حسن ونبل مشاعركم ومواقفكم الصادقة والوفية التي يعتز ويفخر بها الجميع.. سائلين المولى عزوجل ان يجازيكم عنا خير الجزاء ويمتعكم بالصحة والعافية وطول العمر وان لا يريكم أي مكروه في عزيز او غالي عليكم والحمد لله من قبل ومن بعد، ولاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.

إنا لله وإنا إليه راجعون.

دمتم والوطن والمؤتمر بقيادتكم الحكيمة في خير وامن وسلام

وتقبلوا خالص تحياتنا

ولدكم/

الشيخ: علي محمد منصور القحمي

عضو قيادة فرع المؤتمر الشعبي العام

بمديرية بني العوام محافظة حجه