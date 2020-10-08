أخبار اليمن : تويتر توقف حسابات شبكة المسيرة الإعلامية

تويتر توقف حسابات شبكة المسيرة الإعلاميةأقدمت شركة تويتر مساء الأربعاء على إيقاف حسابات شبكة المسيرة الإعلامية وعدد من العاملين من على منصة الشركة بشكل متزامن.

وأكدت شبكة المسيرة الإعلامية في بيان لها إدانتها ورفضها لهذه الممارسات بحق صفحات الشبكة على تويتر .. مجددة التمسك بالحق القانوني في مطالبة الشركة بإعادة الحسابات للعمل وممارستها حقها في النشر.

واعتبرت هذا الاستهداف كشفاً لزيف شعارات حرية الرأي والتعبير، وانتهاكا للوائح تويتر التي تلزم بها المشتركين .. مؤكدة أن محاولات إخفاء صوت المظلومية التي يتعرض لها اليمن منذ ما يقارب ست سنوات ستبوء بالفشل.

وأشار البيان إلى أن هذه الخطوة اعترافاً بهزيمة أطراف العدوان أمام منطق وخطاب ومهنية شبكة المسيرة الإعلامية في تغطية الأحداث في اليمن والإقليم.

ودعت شبكة المسيرة الإعلامية كافة الأحرار إلى المشاركة في حملة تضامن مع الشبكة إزاء ما تتعرض له من استهداف مدفوع.