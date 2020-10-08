القبض على "هاكر" برتغالي اخترق نادي ريال مدريد

ألقت السلطات القبض على قرصان إلكتروني "هاكر" اقتحم أنظمة ريال مدريد الإسباني للحصول على وثائق حساسة تابعة للنادي الملكي.

وألقت السلطات القبض على الهاكر البرتغالي روي بينتو، في العاصمة الهنغارية بودابست، بعد ملاحقته بسبب اختراقه حسابات ريال مدريد، ورسائل بريد إلكتروني لعناصر بالنادي، ووثائق خاصة.

ووفقا للصحيفة البرتغالية "كوريرو دي مانيا"، فقد استهدف بينتو ريال مدريد باستخدام أجهزة كمبيوتر خارقة للحصول على معلومات حساسة تابعة للنادي.

وعثرت السلطات على بيانات ريال مدريد التي تم قرصنتها في واحد من 12 قرصا بحوزة الهاكر البرتغالي عند القبض عليه.

ووفقا للصحيفة، فقد سبق لبينتو اختراق وثائق نادي سبورتنغ البرتغالي، ووكالة دوين سبورتس الرياضية في وقت سابق.