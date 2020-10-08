السعودية تمدد التعلم عن بعد حتى نهاية الفصل الدراسي الأول

أعلن وزير التعليم السعودي، حمد بن محمد آل الشيخ، يوم الخميس، استمرار التعليم عن بُعد حتى نهاية الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي بعد تقييم وضع وباء كورونا، خلال الأسابيع الماضية.
وكتب الوزير على تويتر "تأكيدا على اهتمام القيادة... بسلامة الطلاب والطالبات من فيروس كورونا، وبعد تقييم الوضع خلال الأسابيع الماضية؛ فقد صدر الأمر السامي الكريم باستمرار التعليم عن بُعد لما تبقى من الفصل الدراسي الأول في التعليم العام والتعليم الجامعي والتدريب التقني؛ وفق الضوابط المطبقة".
وكان الوزير قد صرح في أغسطس بأن العملية التعليمية ستكون عن بعد خلال الأسابيع السبعة الأولى من الفصل الدراسي الجديد الذي بدأ 30 أغسطس كإجراء احترازي بسبب كورونا.
واضطرت أغلب دول العالم إلى خيار التعليم عن بعد بعد انتشار فيروس كورونا الذي ظهر في الصين، أواخر العام الماضي، ثم تحول إلى جائحة عالمية أصابت عشرات الملايين من الأشخاص.
ورغم أن الأطفال من الأقل عرضة للإصابة بفيروس كورونا المستجد ومضاعفات "كوفيد 19"، يخشى خبراء الصحة أن يؤدي التعليم الحضوري إلى انتشار أوسع للمرض، كما أن الطلاب الصغار قد ينقلون العدوى إلى أشخاص كبار أو مسنين في عائلاتهم، وهو ما يعرضهم للخطر.
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