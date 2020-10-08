الصحة العالمية تسجل أعلى حصيلة يومية لإصابات كورونا منذ بدء الجائحة

ويرجع مصدر الزيادة الكبيرة إلى الهند والولايات المتحدة والبرازيل حيث سجلت الهند 94372 حالة جديدة، تلتها الولايات المتحدة بـ45523 والبرازيل بـ43718. وأبلغت كل من الهند والولايات المتحدة عن أكثر من 1000 حالة وفاة وأبلغت البرازيل عن 874 حالة. ولا تزال الإصابات ترتفع فى 58 دولة حول العالم، تتصدرها الهند، بينما تتجه أعداد الحالات فى الولايات المتحدة والبرازيل نحو الانخفاض.

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