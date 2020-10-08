تقترب من 3 آلاف حالة.. المغرب يسجل أعلى معدل إصابات يومي بكورونا

أعلنت الصحة المغربية، اليوم الخميس، تسجيل 2929 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في أعلى معدل إصابات يومية بالفيروس في البلاد.

وصادقت الحكومة المغربية، اليوم الخميس، على تمديد سريان حالة الطوارئ الصحية، حتى 10 من شهر نوفمبر المقبل.

ووفقا لصحيفة "اليوم 24" المغربية، قال المجلس الحكومي في المغرب في بيان له اليوم، إنه "حرصا من السلطات العمومية على استمرار ضمان فعالية ونجاح هذه الإجراءات والتدابير المتخذة للتصدي لانتشار جائحة “كوفيد 19″، فإن مشروع هذا المرسوم، الذي قدمه الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، يهدف إلى تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني من يوم السبت 10 أكتوبر في الساعة السادسة مساء إلى غاية يوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2020 في الساعة السادسة مساء".

وأضاف البيان أنه "وبالنظر لما تقتضيه الظرفية من ضرورة الحرص على تناسب الإجراءات والتدابير المتخذة مع تطور الحالة الوبائية بمختلف جهات وأقاليم المملكة، فقد أجازت مقتضيات مشروع هذا المرسوم للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية اتخاد كافة التدابير المناسبة على الصعيد الوطني بما يتلاءم وهذه المعطيات، بالإضافة إلى تخويل ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم صلاحية اتخاد جميع التدابير التنفيذية التي يستلزمها حفظ النظام العام الصحي على مستوى عمالة أو إقليم أو جماعة أو أكثر".

وذكر موقع "هسبريس" المغربي، أنه رغم التشبث بخيار الطوارئ الصحية لمواجهة الفيروس، فإن الأمر لم ينعكس بالإيجاب على معدل الإصابات بالمرض في المملكة، وذلك في ظل عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية وارتداء الكمامات وغياب إجراءات التباعد الاجتماعي في المقاهي والمحلات التجارية وغيرها.