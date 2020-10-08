قرار عاجل لـ السعودية بشأن استمرار التعليم عن بعد

قررت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، استمرار التعليم عن بعد لنهاية الفصل الدراسي الأول.

ووفقًا لصحيفة "سبق" السعودية، قال وزير التعليم إنه تأكيدا على اهتمام القيادة بسلامة الطلاب والطالبات من فيروس ⁧‫كورونا‬⁩، وبعد تقييم الوضع خلال الأسابيع الماضية، فصدر الأمر السامي باستمرار ⁧‫التعليم عن بُعد‬⁩ لما تبقى من الفصل الدراسي الأول في التعليم العام والتعليم الجامعي والتدريب التقني؛ وفق الضوابط المطبقة.

وكانت وزارة الصحة السعودية أعلنت، اليوم الخميس، تسجيل 421 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد ليصبح الإجمالي 338132 حالة.

وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 561 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 323769 حالة.

وأكدت الصحة، تسجيل 25 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الحالات إلى 4972 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 9391 والحالات الحرجة 879 حالة.