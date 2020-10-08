حملة بايدن تعترض على تحديد ترامب مواعيد المناظرات الرئاسية

أعلنت حملة المرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية الأمريكية جو بايدن، أن الرئيس دونالد ترامب ليس من حقه تحديد مواعيد المناظرات الرئاسية وإنما اللجنة المنظمة لها، وفقًا لشبكة "سكاي نيوز عربية".
وكانت الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وافقت اليوم الخميس، على إرجاء المناظرة الثانية مع المرشح الديمقراطي جو بايدن إلى 22 أكتوبر بدلًا من 15 من الشهر نفسه.
كما وافقت على عقد المناظرة الثالثة بين ترامب وبايدن يوم 29 أكتوبر الجاري.
وكانت حملة مرشح الرئاسة الأمريكية جو بايدن، أعلنت في وقت سابق من اليوم، عدم المشاركة في المناظرة الرئاسية الثانية، مؤكدة إيجاد بديل مناسب للرد على أسئلة المواطنين.
وطالبت الحملة من لجنة المناظرات الرئاسية تأجيل مناظرة اللقاء المفتوح إلى 22 أكتوبر الجاري.
وأعلن الرئيس ترامب، رفضه المشاركة في المناظرة الرئاسية الثانية ضد بايدن، وذلك عقب إعلان اللجنة المسئولة عن تحويلها إلى مناظرة افتراضية، بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".
وقال ترامب في تصريحات إلى شبكة فوكس نيوز الأمريكية: "لن أشارك في مناظرة افتراضية، لن أضيع وقتي في مناقشة افتراضية".
جاء ذلك بعد أن أعلنت حملة جو بايدن موافقتها على خوض المناظرة الرئاسية المقبلة افتراضيا، وذلك عقب إصابة الرئيس الأمريكي بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".
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