بسبب كورونا.. فرنسا تعلن حالة التأهب القصوى في 4 مدن

أعلن وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران، اليوم الخميس، حالة التأهب القصوى ابتداء من السبت المقبل في 4 مدن بسبب تفشي فيروس كورونا.

ووفقًا لوكالة "رويترز" للأنباء، قال فيران في مؤتمر صحفي، إن المدن هي "ليل، وليون، وجرونوبل، وسانتيان".

وأعلنت السلطات الصحية في فرنسا في وقت سابق، عن تسجيل 18129 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بعد تسجيلها أمس الأربعاء 18746 إصابة.

ويرتفع بذلك إجمالي الإصابات في البلاد إلى 671938، والوفيات إلى 32445 حالة.

وحذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس الأربعاء، من أن سلطات بلاده ستلجأ لفرض قيود جديدة لاحتواء تفشي فيروس كورونا، بعدما سجلت زيادة قياسية في عدد الإصابات بالوباء.

وأضاف في مقابلة أذاعتها قنوات التلفزيون الرئيسية: "في الأماكن التي ينتشر فيها المرض بسرعة شديدة ستكون هناك قيود جديدة".