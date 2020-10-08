بعد إطلاق "الزركون".. واشنطن: نراقب اختبارات الصواريخ الروسية

قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، تعليقا على عرض صاروخ كروز زيركون الذي تفوق سرعته سرعة الصوت، إن الولايات المتحدة تراقب التجارب الصاروخية الروسية التي تفيد سياسات واشنطن للحد من التسلح.
وأضاف رئيس الأركان العامة أنه عند الانتهاء من اختبارات الحالة، ستدخل الزركون الخدمة مع غواصات البحرية الروسية والسفن السطحية.
وأشاد بوتين بالتجربة الناجحة كخطوة بالغة الأهمية نحو تجهيز القوات المسلحة الروسية بأسلحة حديثة.
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