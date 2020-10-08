اليأس يتملك من ترامب.. هل يحزم الرئيس الأمريكي أمتعته قريبا من البيت الأبيض؟

رأت صحيفة اندبندنت البريطانية، اليوم الخميٍس، أن محاولات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شيطنة مرشح الرئاسة الأمريكية جو بايدن، وإعادة احياء قضية البريد الإلكتروني لهيلاري كلينتون في الوقت الحالي، دليل قوي على يأسه من إمكانية الفوز بفترة رئاسية ثانية في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
تقول الصحيفة إن ترامب، رغم تصريحاته عن عدم أهمية استطلاعات الرأي، إلا أنه مهتم بشكل كبير بنتائج هذه الاستطلاعات، والتي أظهرت تقدم كبير لبايدن عليه بفارق 9.7 نقطة، وصلت في بعض الاستطلاعات إلى 16 نقطة كاملة.
كما لا تسير استطلاعات الرأي في ميتشجان ونيفادا ونيوهامبشاير لصالحه، حيث يتأخر في كل منها بما لا يقل عن 6 نقاط مئوية. بل إنه متراجع في فلوريدا بمقدار 4.5 نقاط، على الرغم من تواجده هناك في معظم فترات الصيف.
حتى طريقة تعامله مع تشخيصه بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، تفوح منها رائحة اليأس، هكذا وصفت الصحيفة البريطانية حالة ترامب، وقالت إنه حاول الحصول على أي علاج ممكن من أجل العودة سريعا إلى البيت الأبيض، ومتابعة الحملة الإنتخابية.
واعتبرت الصحيفة أن كل تصريح وتغريدة وشريط فيديو قام بها ترامب خلال الفترة الماضية، دليل واضح على يأسه من إمكانية فوزه بولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية المقبلة، ما يزيد من فرص جو بايدن في الفوز بالكرسي الأهم في البيت الأبيض.
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