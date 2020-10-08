مؤامرة لتجويع الشعب.. أول تعليق لـ إيران على العقوبات الأمريكية الجديدة

علق وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، على العقوبات الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية، إذ أكدت أنها تستهدف نسف ما تبقى للدولة من قنوات للدفع مقابل الغذاء والأدوية.

وذكر ظريف في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر": "وسط جائحة كورونا، يريد النظام الأمريكي نسف قنواتنا المتبقية لدفع ثمن الغذاء والدواء".

وأضاف "سوف ينجو الإيرانيون من هذه الأعمال الوحشية الأخيرة. لكن التآمر لتجويع الشعب يعد جريمة ضد الإنسانية.. المذنبون بذلك ومساعديهم- الذين يمنعون أموالنا - سيواجهون العدالة".

فيما قال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين إن برنامج العقوبات سيستمر لحين توقف إيران عن دعم الأنشطة الإرهابية ووقف برامجها النووية.

وأضاف أن إجراءات اليوم ستظل تسمح بالعمليات الإنسانية للشعب الإيراني.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية، أعلنت اليوم الخميس، فرض عقوبات ضد القطاع المالي الإيراني، والتي شملت 18 مصرفًا.

وذكرت الوزارة أنها "تعتبر القطاع المالي من الاقتصاد الإيراني خاضعا للأمر التنفيذي 13902".

وأضافت أنها أصدرت ترخيصا عاما بعرقلة تعاملات بعض المؤسسات المالية الإيرانية، لافتة إلى أنها استثنت التعاملات الخاصة بالمواد الطبية والغذائية لطهران.