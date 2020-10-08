اغتيال مدير معبر حدودي بين إقليم كردستان وتركيا في العراق

أكدت مصادر عسكرية، اليوم الخميس، اغتيال مدير معبر سرزيري الحدودي بين إقليم كردستان وتركيا شمالي محافظة دهوك العراقية.
وذكرت شبكة "رووداو"، أن مدير منفذ "سرزيري" الحدودي مع تركيا، قتل جراء إطلاق نار تعرض له في قضاء آميدي "العمادية" بمحافظة دهوك.
وقالت الشبكة إن غازي صالح، البالغ من العمر 47 عاما، تعرض لإطلاق نار، لكنه فارق الحياة متأثرا بجراحه قبل نقله إلى مستشفى زاخو.
وذكر مسؤول فرع 18 من الحزب الديمقراطي الكردستاني، موسى كيستيي، أن إطلاق النار وقع من قبل عدد من الأشخاص المجهولين، ولم تتوضح هويتهم بعد.
ويعد منفذ سرزيري، هو ثاني منفذ حدودي بين إقليم كوردستان وتركيا، ويستخدم لعبور الشاحنات الصغيرة وتنقل السياح والمسافرين من وإلى كلا البلدين.
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