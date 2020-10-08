بعد التوقيع النهائي.. السودان يجهز لاحتفال ضخم بمناسبة اتفاق السلام

كشف رئيس المجلس السيادي الإنتقالي السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان عن إقامة احتفال رسمي لتكريم قيادة جنوب السودان والفريق الحكومي المفاوض بقيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي وقادة حركات الكفاح المسلح الذين استجابوا لنداء الوطن، ووقعوا على اتفاق السلام السوداني.

وقال لدي مخاطبته اليوم حفل استقبال وفود التفاوض بساحة الحرية "نحن كحكومة فترة إنتقالية سنضع أيدينا في أيدي إخوتنا بحركات الكفاح المسلح لتغيير الوضع للأفضل " مضيفا أن الشعب السوداني يستحق التضحيات في سبيل حياة كريمة.

وقال "نحن على العهد مع الشعب السوداني في الوفاء بالتغيير" واعتذر البرهان للشعب السوداني عن معاناته في صفوف الخبز والوقود.

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وكانت وقعت الحكومة الانتقالية السودانية مع تحالف الجبهة الثورية اتفاق السلام السودانى النهائي الشامل بعاصمة دولة جنوب السودان ” جوبا” السبت الماضي وسط حضور دولي وأفريقي وأجنبي ومحلي بعد مفاوضات استمرت عاما كاملا.

ووقعت كل من مصر والإمارات وتشاد والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي كشهود على اتفاق السلام السودانى.

ويسعى هذا الاتفاق التاريخي إلى تحقيق انفراجة اقتصادية وتكامل بين دولتي جنوب السودان والسودان خصوصا وأن البلدين يتشاركان حدود جغرافية بطول أكثر من ألفين كيلومتر، ليس ذلك فقط بل يقوم أساس اتفاق السلام السودانى على لم الشمل والمشاركة في "السلطة والثروة والعدالة الانتقالية" كما أنه يؤمن عودة النازحين واللاجئين إلى قراهم.