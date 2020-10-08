غواصون تونسيون يكتشفون غواصة فرنسية من الحرب العالمية الأولى | صور

اكتشف غواصون تونسيون حطام غواصة فرنسية من الحرب العالمية الأولى، كان يطلق عليها اسم "أريان" والتي أغرقتها غواصة ألمانية عام 1917.

وتم رصد الغواصة الفرنسية قبالة "كاب بون" من قبل مديري نادي الغوص في شمال شرق تونس أثناء استكشافهم لمواقع جديدة مع طلابهم.

وقال مدير الغوص في نادي "رأس أدار"، سليم بكار، "كنا نعلم أنهم حطام لكننا لم نكن نعرف ما الذي سنجده".

اقرأ ايضا



واضاف "في الغطسة الأولى ، صادفنا الغواصة، الحطام شبه السليم مغطى بالطحالب، وبواباته ومنظاره الآن موطن للأسماك والقشريات".

وبعد استجواب العديد من الخبراء، استنتج النادي أنه لا يمكن أن يكون ذلك الجسم سوى "أريان" التي كان مقرها في "بنزرت" ، في ذلك الوقت ميناء فرنسي في شمال تونس.

وهذه هي الغواصة الثالثة التي يتم العثور عليها في تونس، والوحيدة من الحرب العالمية الأولى.

وقال بكار: إنه أمر مثير، كما لو أن كتاب تاريخ قد ظهر في الحياة.

وأضاف "لقد صادفنا تقارير عسكرية تفصّل دقيقة بدقيقة كل ما كان يحدث في البحر الأبيض المتوسط، وعندما نعود إلى هذا الوضع، أقول لنفسي إنني سعيد لأنني لم أشهد حربًا".

وقال المؤرخ التونسي علي آيت ميهوب، من جامعة منوبة، إن الغواصات الألمانية تسببت خلال الحرب العالمية الأولى في دمار السواحل التونسية، حيث تم نشرها في البداية لعزل الحلفاء عن تعزيزاتهم من الرجال وتأمين المستعمرات الفرنسية.

وقال لـ "فرانس برس" إنه تم تعبئة حوالي 80 ألف تونسي للقتال أو العمل في المصانع الفرنسية خلال الحرب العالمية الأولى.

وتم نسف "أريان" بواسطة زورق ألماني بينما كان لا يزال على السطح، ويمكن إنقاذ ثمانية فقط من طاقمها البالغ عددهم 29، وفقًا لـ AGASM، وهي جمعية فرنسية لمشغلي الغواصات السابقين.

وقال الأدميرال دومينيك ساليس، رئيس المجموعة: "ليس من الشائع العثور على حطام الغواصات، خاصة من الحرب العالمية الأولى، لأننا لا نعرف بالضبط أين غرقت".

وقد لعبت الغواصات دورًا حاسمًا لأول مرة خلال الحرب العالمية الأولى

وتقول موسوعة الغواصات الفرنسية، إن الغواصات الفرنسية، التي لم يكن لديها في الأصل أسرّة أو مراحيض، كانت غواصات بقيت في الغالب على السطح.

وكانوا يغوصون لساعات قليلة فقط في كل مرة، لشن الهجمات ، حيث يتكدس الرجال والطعام في غرفة محرك خانقة.