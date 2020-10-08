فوتشي: لا أستبعد علاج ترامب بـ "كوكتيل ريجينيرون" لتسريع تعافيه

قال أنتوني فوتشي، مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية في الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الخميس، إن العلاج بالأجسام المضادة ريجينيرون الموصوف للرئيس الأمريكي ترامب لـ فيروس كورونا كان من الممكن أن يكون لديه "فرصة جيدة إلى حد معقول" لتسهيل شفائه. ويتلقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب علاجًا يجمع بين عقار ريمديسفير المضاد للفيروسات، وجرعة 8 جرام من كوكتيل ريجينيرون واسع المجال، وعقار الستيرويد ديكساميثازون منذ أن أعلن الأسبوع الماضي أنه مصاب بفيروس كورونا وتم نقله إلى مركز والتر ريد الطبي.

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وفي الوقت نفسه، رفض فوتشي مزاعم ترامب بأن فيروس كورونا يشبه الإنفلونزا الموسمية، مشيرًا إلى أنه "لا شك في أن الوباء الحالي أكثر خطورة"

وأدلى الرئيس الأمريكي بتعليقه على تويتر وفيسبوك، حيث أشارت كلتا منصتي التواصل الاجتماعي إلى احتوائهما على معلومات يحتمل أن تكون مضللة.