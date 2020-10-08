وفي الوقت نفسه، رفض فوتشي مزاعم ترامب بأن فيروس كورونا يشبه الإنفلونزا الموسمية، مشيرًا إلى أنه "لا شك في أن الوباء الحالي أكثر خطورة"
وأدلى الرئيس الأمريكي بتعليقه على تويتر وفيسبوك، حيث أشارت كلتا منصتي التواصل الاجتماعي إلى احتوائهما على معلومات يحتمل أن تكون مضللة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فوتشي: لا أستبعد علاج ترامب بـ "كوكتيل ريجينيرون" لتسريع تعافيه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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