أفريقيا تسجل 1.537.669 إصابة بـ فيروس كورونا

سجلت دول القارة الأفريقية قفزة فى إصابات فيروس كورونا، حيث وصل عدد الإصابات إلى 1,537,669 إصابة بـ فيروس كورونا المستجد من بينهم 37,392 حالة وفاة وتعافى 1,274,011 حالة من فيروس كورونا المستجد، وذلك وفقا لإحصائيات مركز بـ الاتحاد الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها.
وكان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، قال إن لقاحا ضد فيروس كورونا المستجد ربما يكون جاهزا بحلول نهاية العام.
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وأضاف المدير العام لمنظمة الصحة العالمية"سنحتاج إلى لقاحات وثمة أمل أن يكون لدينا لقاح بنهاية هذا العام".
وهناك 9 لقاحات تجريبية لدى مبادرة كوفاكس، التي تقودها منظمة الصحة العالمية وتهدف إلى توزيع ملياري جرعة لقاح واقية من كوفيد-19 بحلول نهاية 2021.
وفي وقت سابق، أكد خبير في منظمة الصحة العالمية أن وضع فيروس كورونا في منطقة الشرق الأوسط مثير للقلق، وأن ملايين الناس ما زالوا عرضة لخطر الفيروس الذي أودى بحياة نحو مليون إنسان في مختلف أنحاء العالم.
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