لأول مرة في التاريخ .. امرأة تقود منظمة التجارة العالمية

أعلنت منظمة التجارة العالمية، اليوم الخميس، عن أنه من المرجح أن تقود امرأة منظمة التجارة العالمية لأول مرة في تاريخ المنظمة، حيث تم تحديد القائمة المختصرة للمرشحين لمنصب المدير العام لتقتصر على امرأتين.

والمرشحان اللذان حصلا على أوسع وأعمق دعم من الأعضاء واللذين يجب أن يتقدما بعد ذلك إلى الجولة النهائية هما نجوزي أوكونجو إيويالا من نيجيريا ويو ميونج هي من جمهورية كوريا ... والنتيجة تخلق سابقة تاريخية لمنظمة التجارة العالمية

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وقالت المنظمات في بيان عقب المشاورات بين الدول الأعضاء إن ذلك يؤكد أن المديرة العامة السابعة ستكون أول امرأة تقود المنظمة.

وذكر البيان أن المرحلة الثالثة من المشاورات بشأن اختيار رئيس جديد لمنظمة التجارة العالمية ستستمر في الفترة من 19 إلى 27 أكتوبر.

أما بالنسبة للسير الذاتية للمرشحين، فقد عملت أوكونجو إيويالا في البنك الدولي لمدة 25 عامًا وشغلت أيضًا منصب وزير المالية النيجيري، بينما يشغل "يو" حاليًا منصب وزير التجارة في كوريا الجنوبية.

واستقال روبرتو أزيفيدو، المدير العام السابق لمنظمة التجارة العالمية، في أغسطس الماضي، قبل عام من انتهاء ولايته الثانية التي استمرت أربع سنوات. وشرح استقالته المفاجئة بالقول إن منظمة التجارة العالمية بحاجة إلى زعيم أكثر نشاطًا لأنها "عالقة" في الأساس بمشاكل داخلية.

وتعاني منظمة التجارة العالمية من أزمة بشأن آليتها لحل الخلافات بين الأعضاء بعد أن شلتها واشنطن من خلال منع التعيينات الجديدة في هيئة الاستئناف العام الماضي.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن منظمة التجارة العالمية بحاجة إلى إصلاح كبير واقترح أن تنسحب الولايات المتحدة من المنظمة.