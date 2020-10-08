والمرشحان اللذان حصلا على أوسع وأعمق دعم من الأعضاء واللذين يجب أن يتقدما بعد ذلك إلى الجولة النهائية هما نجوزي أوكونجو إيويالا من نيجيريا ويو ميونج هي من جمهورية كوريا ... والنتيجة تخلق سابقة تاريخية لمنظمة التجارة العالمية
وقالت المنظمات في بيان عقب المشاورات بين الدول الأعضاء إن ذلك يؤكد أن المديرة العامة السابعة ستكون أول امرأة تقود المنظمة.
وذكر البيان أن المرحلة الثالثة من المشاورات بشأن اختيار رئيس جديد لمنظمة التجارة العالمية ستستمر في الفترة من 19 إلى 27 أكتوبر.
أما بالنسبة للسير الذاتية للمرشحين، فقد عملت أوكونجو إيويالا في البنك الدولي لمدة 25 عامًا وشغلت أيضًا منصب وزير المالية النيجيري، بينما يشغل "يو" حاليًا منصب وزير التجارة في كوريا الجنوبية.
واستقال روبرتو أزيفيدو، المدير العام السابق لمنظمة التجارة العالمية، في أغسطس الماضي، قبل عام من انتهاء ولايته الثانية التي استمرت أربع سنوات. وشرح استقالته المفاجئة بالقول إن منظمة التجارة العالمية بحاجة إلى زعيم أكثر نشاطًا لأنها "عالقة" في الأساس بمشاكل داخلية.
وتعاني منظمة التجارة العالمية من أزمة بشأن آليتها لحل الخلافات بين الأعضاء بعد أن شلتها واشنطن من خلال منع التعيينات الجديدة في هيئة الاستئناف العام الماضي.
وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن منظمة التجارة العالمية بحاجة إلى إصلاح كبير واقترح أن تنسحب الولايات المتحدة من المنظمة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لأول مرة في التاريخ .. امرأة تقود منظمة التجارة العالمية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.