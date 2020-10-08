الضربة القاضية.. ترامب يعزل النظام المالي الإيراني عن العالم

تستعد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد للإعلان عن إدراج القطاع المالي الإيراني بأكمله في القائمة السوداء، مما يوجه ضربة أخرى للاقتصاد الذي يعاني بالفعل من العقوبات الأمريكية.

وذكر مسئولون في الإدارة الأمريكية والكونجرس أنه متوقع صدور هذا القرار اليوم الخميس، ومن المتوقع أن تطال هذه العقوبات 14 مصرفًا إيرانيًا الناجية من إعادة فرض العقوبات الأمريكية، والأهم من ذلك، إخضاع المؤسسات المالية الأجنبية وغير الإيرانية لعقوبات قاسية، وفق ما نقلته وكالة أسوشيتد برس الأمريكية.

وبهذه الخطوة ينعزل الاقتصاد الإيراني بشكل كامل عن النظام المالي العالمي.

ولم يتضح حتى الآن ما إذا كانت القائمة السوداء ستأتي بفترة سماح أو إعفاءات مخصصة تسمح بمواصلة بعض المعاملات المحدودة لهذه المصارف أم لا.

وعارضت الدول الأوروبية الإدراج الشامل للخدمات المالية في القائمة السوداء لأنه سيضع أكبر بنوكها والشركات الأخرى تحت طائلة عقوبات أمريكية لمباشرة أعمال مع إيران كان مسموحًا بها في الماضي.

وتأتي هذه العقوبات الجديدة في الوقت الذي كثفت فيه الولايات المتحدة جهودها لقتل الاتفاق النووي الإيراني الموقع عام 2015، والذي انسحب منه الرئيس دونالد ترامب في عام 2018. ومنذ ذلك الحين، زاد ضغط ترامب على إيران بشكل كبير عبر فرض عقوبات على مبيعات النفط، ووضع كبار المسؤولين الحكوميين في القائمة السوداء وقتل قاسم سليماني، قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني في غارة جوية.