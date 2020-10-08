موسكو تستعد للإغلاق .. الصحة تنصح الروس بقضاء عطلة الأسبوع في المنزل

قال أليكسي كوزنتسوف، مساعد وزير الصحة الروسي، يوم الخميس، إن وزارة الصحة الروسية أوصت بأن يقضي الناس عطلة نهاية الأسبوع المقبلة في منازلهم في ضوء تدهور حالة فيروس كورونا

في الوقت الحالي، لاحظت مناطق متعددة زيادة في حدوث عدوى فيروس كورونا موصية المواطنين بقضاء عطلة نهاية الأسبوع القادمة في المنزل مع أفراد الأسرة الذين يعيشون معًا.

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وقال كوزنتسوف للصحفيين من فضلك، الامتناع عن زيارة منازل الآخرين والأماكن العامة والحد من استخدام وسائل النقل العام.

وأكد المسؤول أهمية الاستمرار في ممارسة التباعد الاجتماعي والنظافة السليمة وارتداء الكمامات.

وأضاف كوزنتسوف: "نحث جميع المواطنين على دعم العاملين في المجال الطبي ونظام الرعاية الصحية ومنع زيادة الضغط عليه بشكل متفجر من زيادة عدد المصابين".