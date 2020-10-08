تقترب من 8 ليرة مقابل الدولار الواحد.. انهيار تاريخي للعملة التركية

شهدت العملة التركية "الليرة" انهيارا كبيرا، في معاملات اليوم الخميس، حيث وصلت إلى 7.94 ليرة مقابل الدولار الأمريكي الواحد.
وسجلت الليرة التركية،أمس الأربعاء، انهيارا كبيرا إلى مستوى قياسي جديد، في استمرار لسياسات أردوغان الفاشلة، حيث سجلت 7.88 ليرة مقابل الدولار الواحد.
وتواجه تركيا احتمال حدوث مزيد من الخسائر لعملتها المحلية الليرة، ما يضغط على الأسس الاقتصادية وميزانيات الشركات المحلية والعاملة في الدولة.
وأفادت "رويترز"، أن الليرة التركية قد تواصل سلسلة متوالية من الوصول الى أدنى مستوياتها القياسية العام الجاري لتنخفض إلى ثمانية مقابل الدولار، ما يضاعف انخفاضها بنسبة 25 بالمائة في 2020.
وأصبحت ديون العملات الأجنبية المستحقة في الفترة المتبقية من العام أكثر تكلفة في السداد مع انخفاض الليرة، ما أدى إلى مزيد من الأخبار السيئة للشركات التركية.
ويهدد التضخم في تركيا بفرض مزيد من الضغوط المالية.
وذكرت "رويترز" إنه في حين أن ديون القطاع العام في تركيا يمكن التحكم فيها، فإن القطاع الخاص يواجه سداد ما يقرب من 10 مليارات دولار في الشهرين المقبلين.
وقال أوجراس أولكو، رئيس أبحاث أوروبا الناشئة في معهد التمويل الدولي، وفقًا لرويترز إن "المزيد من انخفاض قيمة الليرة سيشوه الميزانيات العمومية للشركات بشكل أكبر وبالتالي سيكون له تأثير سلبي على آفاق الاستثمار".
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