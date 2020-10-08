الصحة الأمريكية : تصنيع كميات من لقاح كورونا بين مارس وإبريل العام القادم

ونقلت "رويترز" عن عازار قوله فى مؤتمر افتراضى نظمته مجموعة جولدمان ساكس للرعاية الصحية، إن من الممكن توفير ما يصل إلى 100 مليون جرعة من اللقاح المضاد لكوفيد-19 بحلول نهاية العام، وهو ما يكفى لتغطية احتياج السكان المعرضين للخطر.

وأضاف الوزير الأمريكى أن ما بين عشرات إلى مئات آلاف الجرعات من عقار ريجينيرون للأجسام المضادة يمكن أن يكون جاهزا للاستخدام خلال موسم الخريف، فى انتظار حصوله على إذن من إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية.

وكانت الحكومة الأمريكى قد أكدت فى سبتمبر الماضى، أنها ستبدأ فى توزيع أى لقاح لمرض كوفيد-19 الناجم عن العدوى بفيروس كورونا المستجد فى غضون يوم واحد من موافقة الجهات التنظيمية عليه.

يدخل ذلك فى إطار سعى إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى طرح عدد من الجرعات بحلول نهاية العام الجارى.

ومن المنتظر أن تخصص الحكومة الاتحادية جرعات اللقاح لكل ولاية على أساس توصيات المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها بشأن فئات السكان الأولى بالحصول عليها، وستشمل هذه الفئات العاملين فى قطاع الصحة.