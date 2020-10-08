إف بى آى يحبط مؤامرة لخطف حاكمة ولاية ميشيجان

وأشار المكتب إلى أنه "سيتم الإعلان عن العملية فى مؤتمر صحفى لمسؤولى إنفاذ القانون فى جراند رابيدز بالولاية"، وبحضور المدعى العام دانا نيسل وآخرين.
وحسبما أفادت شبكة "سى إن إن" الأمريكية، اتهم آدم فوكس وبارى كروفت وتاى جاربين وكالب فرانكس ودانييل هاريس وبراندون كاسيرتا، من ميشيجان بالتآمر لاختطاف ويتمر.
وأصبح مكتب التحقيقات الفيدرالى على علم بوجود مجموعة من الأفراد على وسائل التواصل الاجتماعى كانوا يناقشون الإطاحة العنيفة ببعض مسؤولى الحكومة وعناصر إنفاذ القانون، وفقًا للشكوى الجنائية.
ووفقًا للشكوى، "اتفق كروفت وفوكس من خلال الاتصالات الإلكترونية على توحيد الآخرين فى قضيتهم واتخاذ إجراءات عنيفة ضد العديد من حكومات الولايات التى يعتقدون أنها تنتهك دستور الولايات المتحدة".
وتقول وثائق المحكمة إن مكتب التحقيقات الفيدرالى (FBI) زرع مخبرًا سريًا للسفر إلى دبلن بولاية أوهايو فى 6 يونيو حزيران للاجتماع مع كروفت وفوكس وحوالى 13 آخرين.
وبحسب الشكوى "ناقشوا الطرق المختلفة لتحقيق هذا الهدف من المساعى السلمية إلى أعمال العنف.. تحدث العديد من الأعضاء عن قتل" طغاة "أو تولى "حاكم".
فى وقت ما خلال الاجتماع، ناقشت المجموعة زيادة أعضائها وتواصلت فوكس مع "مجموعة ميليشيا قاعدة ميتشغن"، وفقًا للشكوى.
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