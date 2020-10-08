الصحة الأمريكية تحدد شهري مارس وأبريل موعدا لتوفر لقاح كورونا 

أعلنت وزارة الصحة الأمريكية أنه من المنتظر توفر لقاح مضاد لفيروس كورونا في الولايات المتحدة بين مارس وأبريل المقبلين، بما يغطي الكميات المطلوبة لتطعيم كافة الأمريكيين.
وقال وزير الصحة أليكس عازار اليوم الخميس في مؤتمر افتراضي نظمته مجموعة "غولدمان ساكس" للرعاية الصحية، إنه "من الممكن توفير ما يصل إلى 100 مليون جرعة من اللقاح المضاد لكورونا بحلول نهاية العام، وهو ما يكفي لتغطية احتياج السكان المعرضين للخطر".
وأضاف أن "ما بين عشرات إلى مئات آلاف الجرعات من عقار ريجينيرون للأجسام المضادة يمكن أن يكون جاهزا للاستخدام خلال موسم الخريف، في انتظار حصوله على إذن من إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية".
وسجلت الولايات المتحدة نحو 7.4 مليون إصابة بكورونا وأكثر من 209 آلاف وفاة، متصدرة دول العالم من حيث الإصابات والوفيات.
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