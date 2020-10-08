اتهامات أرمينيا لـ أردوغان صحيحة.. الأقمار الصناعية ترصد مقاتلات تركية بأجواء كاراباخ.. فيديو

التقطت صور الأقمار الصناعية خلال عطلة نهاية الأسبوع صورا تثبت ادعاء الحكومة الأرمينية بأن تركيا أرسلت سرًا عدة طائرات مقاتلة من طراز F-16 إلى أذربيجان وسط تجدد الصراع حول منطقة ناجورنو كاراباخ، في الوقت الذي ترفض أنقرة فيه اتهامات يريفان بأن طائرة إف -16 أسقطت إحدى طائراتها ووصفتها بأنها "حيلة دعائية رخيصة".

وكشفت صور مطار جانجا الدولي الأذربيجاني، التقطت في 3 أكتوبر من قبل شركة تصوير الأقمار الصناعية الخاصة بلانيت لابز، عن ثلاث طائرات يعتقد أنها تركية الأصل، اثنتان منها يمكن أن تكونا فقط من طائرات إف -16 فالكون المقاتلة.

في 29 سبتمبر، بعد يومين من شن أذربيجان هجومًا متجددًا على منطقة ناجورنو كاراباخ التي تتمتع بالحكم الذاتي وذات الأغلبية الأرمينية، والتي تدعمها أرمينيا، غرد الحساب الرسمي للحكومة الأرمينية على تويتر أن طائرة تركية من طراز F-16 تحلق من قاعدة كنجا الجوية.

وأسقطت طائرة هجومية أرضية أرمينية من طراز Su-25. تمتلك تركيا حوالي 245 طرازًا من طراز F-16C / D في الخدمة ، تم شراؤها من الولايات المتحدة.

قال فخر الدين ألتون، أحد كبار مساعدي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لـ "بلومبرج" في وقت لاحق من ذلك اليوم إن "الادعاء الأرمني كاذب" ووصفه بأنه "حيلة دعائية رخيصة".

وقد يمثل تورط مقاتل تركي في هجوم ضد القوات الأرمينية استفزازًا خطيرًا في المنطقة.

وعلى الرغم من أن الصور تظهر طائرات F-16 في مطار جانجا بعد أيام قليلة من الحادث، فإن هذا ليس دليلًا على تورطهم في إسقاط Su-25، على الرغم من أنه دليل لصالح يريفان.

وما يعزز ادعاء أرمينيا حقيقة أن العديد من طائرات F-16 التركية تم إرسالها علانية إلى جانجا في أغسطس لإجراء تدريبات مشتركة، والتقط السكان المحليون صورة واحدة على الأقل لثلاث طائرات إف -16 في السماء قبل أسبوع واحد فقط من حادث إطلاق النار.

في الواقع ، في الأول من أكتوبر، وعد أردوغان في خطابه في افتتاح الدورة التشريعية للبرلمان التركي بأن تركيا "ستواصل دعم إخواننا الأذربيجانيين بكل الوسائل وبكل قلوبنا بما يتماشى مع مبدأ" دولتين، أمة واحدة" وفقا لما نقله على لسانه إعلامه الرسمي

وأضاف أردوغان أن "مبدأ" دولتين، أمة واحدة ليس فقط شعارًا أو تصميمًا تاريخيًا، ولكنه أيضًا مبدأ يهيمن على العلاقات التركية الأذربيجانية".

وعلى النقيض من ذلك، سخر أردوغان من أرمينيا ووصفها بأنها "دولة مارقة"، زاعمًا أن الدول التي تدعم الأمة القوقازية يجب أن "تستجيب للضمير العام"، فيما تقف موسكو هي أقرب حليف لـ يريفان.

وقام وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو بزيارة إلى باكو في وقت سابق من الأسبوع الجاري، ندد خلالها بالضغط على تركيا لاستخدام نفوذها لتهدئة الوضع.

"نحن ننظر إلى الدعوات القادمة من جميع أنحاء العالم ، وهي" وقف فوري لإطلاق النار ". ماذا بعد ذلك؟ كان هناك وقف لإطلاق النار حتى الآن، لكن ماذا حدث؟

وقال جاويش أوغلو في التلفزيون التركي، يمكن أن يكون هناك وقف لإطلاق النار، ولكن ماذا ستكون النتيجة؟ هل يمكنك أن تطلب من أرمينيا الانسحاب الفوري من الأراضي الأذرية؟ هل يمكنك التوصل إلى حل للانسحاب؟ لا ، إنها نفس المكالمات لمدة 30 عامًا ".

وتثير تعليقات أردوغان ملاحظة مؤلمة بشكل خاص، حيث كانت حركة تركيا الفتاة القومية التي أسست الدولة التركية الحديثة مسؤولة أيضًا عن الإبادة الجماعية لما يقرب من 1.5 مليون أرمني في الإمبراطورية العثمانية في السنوات الأخيرة من الحرب العالمية الأولى.

وتنفي أنقرة أن عمليات القتل كانت إبادة جماعية، لكن 32 دولة، بما في ذلك الولايات المتحدة وروسيا، تعترف بالقتل الجماعي والطرد على أنه إبادة جماعية.

أرمينيا وأذربيجان جمهوريتان سابقتان في الاتحاد السوفيتي، الذي تم حله في عام 1991.

وشهد التفكك الأرمن والأذريين الذين عاشوا سابقًا في نفس الدولة الآن على جانبي شبكة معقدة من الأراضي في منطقة القوقاز الشرقية، ولكن الصراع اندلعت بالفعل في عام 1988، قبل ما يقرب من ثلاث سنوات من انفصال الجمهوريات عن موسكو.

وأسس وقف إطلاق النار لعام 1994 حكمًا ذاتيًا فعليًا لناجورني كاراباخ، التي تقع داخل أذربيجان وتتقاسم الحدود مع إيران.