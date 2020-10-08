حريق هائل في الدمام | فيديو

شب حريق هائل ، في أسواق الشلوي بمدينة الدمام التابعة لحي بدر في المملكة العربية السعودية، ودفعت السلطات بعدد من سيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة المختصة للتحقيق في الحادث إلى مكان الحريق؛ للوقوف على ملابسات الحادث بعد عملية السيطرة على النيران وحصر الخسائر الناجمة عن الحادث، وفقا لما نقلته وسائل الإعلام بالمملكة.