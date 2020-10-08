100 ألف فقط بأوروبا .. الصحة العالمية: 400 ألف مصاب جديد بكورونا في يوم واحد

أبلغت منظمة الصحة العالمية عن زيادة قياسية خلال يوم واحد في عدد حالات الإصابة بـ فيروس كورونا العالمي، الخميس، حيث ارتفع الإجمالي بمقدار 338779 في غضون 24 ساعة بزيادة عدد الإصابات في أوروبا.

وأبلغت أوروبا عن 96996 حالة جديدة، وهو أعلى إجمالي للمنطقة سجلته منظمة الصحة العالمية على الإطلاق.

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وارتفع عدد الوفيات على مستوى العالم بمقدار 5514 إلى ما مجموعه 1.05 مليون.

وكان الرقم القياسي السابق لمنظمة الصحة العالمية للحالات الجديدة هو 330340 يوم 2 أكتوبر.

وأبلغت الوكالة عن تسجيل 12393 حالة وفاة في 17 أبريل.

وكمنطقة، تبلغ أوروبا الآن عن حالات أكثر من الهند أو البرازيل أو الولايات المتحدة.

بينما أبلغت الهند عن 78524 حالة جديدة، تليها البرازيل بـ 41906، والولايات المتحدة 38904 إصابة جديدة، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، التي تتأخر بياناتها عن التقارير اليومية لكل دولة.

ووفقًا لتحليل أجرته رويترز لبيانات أكثر حداثة عن البلدان، فإن إصابات كورونا آخذة في الارتفاع في 54 دولة، بما في ذلك الزيادات في الأرجنتين وكندا ومعظم أوروبا.

ووصلت حالات العدوى في المملكة المتحدة إلى مستويات قياسية مع الإبلاغ عن أكثر من 17000 حالة جديدة يوم الخميس.

قالت الدكتورة إيفون دويل ، المديرة الطبية للصحة العامة في إنجلترا ، "نحن نشهد زيادة مؤكدة ومستمرة في الحالات والقبول في المستشفى. إن الاتجاه واضح ، وهو مقلق للغاية".

وظلت الإصابات اليومية الجديدة بكوفيد -19 في فرنسا فوق عتبة 18000 القياسية لليوم الثاني يوم الخميس مع اتخاذ تدابير جديدة للحد من تفشي المرض المتوقع.

كما ارتفع متوسط ​​عدد الإصابات الجديدة المبلغ عنها في بلجيكا لمدة سبعة أيام متتالية ، وسجلت ألمانيا أكبر زيادة يومية في الحالات الجديدة منذ أبريل يوم الخميس.

بينما لا تزال الهند تتصدر العالم في معظم الحالات الجديدة المبلغ عنها يوميًا ، انخفضت الإصابات الجديدة بنسبة 20٪ عن ذروتها.

وفي الولايات المتحدة، التي لديها أكبر عدد إجمالي من الحالات والوفيات في العالم، ترتفع الإصابات الجديدة إلى جانب أكثر مرضى كوفيد 19 في المستشفيات منذ أوائل سبتمبر.