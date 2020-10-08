زعيم المعارضة التركية: أردوغان انحنى أمام تميم من أجل المال

ظهر زعيم المعارضة التركية، اليوم الخميس، وهو يهاجم الرئيس رجب طيب أردوغان، عقب ظهوره وهو ينحني أمام أمير قطر تميم بن حمد في صورة انتشرت في الصحف التركية والقطرية.

وقال زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض كمال كليتشدار أوغلو: "رأيت في الصحف صورة لأردوغان وهو ينحني أمام أمير قطر، إن تركيا في موقف صعب".

وتساءل زعيم المعارضة التركية قائلا: "لماذا ينحني الرئيس التركي؟ ينحني من أجل المال، هذا سيؤلمني، أردوغان منافسي السياسي، لكن لا يجب أن ينحني هكذا أمام رئيس دولة أخرى".

واعترف الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، بوجود قوات عسكرية لبلاده في قطر.

ووفقا لشبكة "تي أر تي" التركية، زعم اردوغان أن "تركيا بوجودها العسكري لا تساهم في الحفاظ على الاستقرار والسلام في قطر فحسب إنما في منطقة الخليج برمتها"، على حد قوله.

وواصل أردوغان لهجته المستفزة بالقول: " يجب ألا ينزعج أحد من وجود تركيا وجنودها في الخليج باستثناء الأطراف الساعية لنشر الفوضى ".