تصنيف العاصمة الألمانية برلين "بؤرة لوباء كورونا"

أعلنت وزارة الصحة في العاصمة الألمانية (برلين) اليوم الخميس أن العاصمة أصبحت بؤرة لتفشي فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد 19،
وأضاف بيان وزارة الصحة - الذى تناولته وسائل الإعلام الألمانية - أن معدل الإصابات الجديدة تجاوز الحد التحذيري البالغ 50 حالة لكل مئة ألف نسمة في سبعة أيام. وأوضحت الوزارة أن هذا المعدل بلغ في الأيام الماضية حوالي ثلاث وخمسين حالة (52.8).
وتواجه ألمانيا ارتفاعا كبيرا في معدل الإصابات، حيث جرى تسجيل ما يربو على أربعة آلاف إصابة على مدار 24 ساعه حتى اليوم الخميس.
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