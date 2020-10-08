الصحة العالمية تدعم السودان بمليون دولار لمواجهة الأمراض الناجمة عن الفيضانات

أعلنت منظمة الصحة العالمية تخصيص مبلغ مليون دولار أمريكي للسودان لدعم جهود الحكومة في مجابهة الأمراض والحميات الناتجة عن الفيضانات التي اجتاحت البلاد مؤخرا .

جاء ذلك في اللقاء الذي جمع عمر قمر الدين اسماعيل وزير الخارجية المكلف اليوم الخميس بالدكتور تدروس أدهاونم غبريوسيس، مدير عام منظمة الصحة العالمية بمقر المنظمة بجنيف بحضور السفير على بن أبي طالب عبدالرحمن محمود مندوب السودان الدائم بجنيف.

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وأشاد وزير الخارجية السودانى بجهود المنظمة في مجابهة جائحة فيروس كورونا كوفيد - 19 والأمراض الأخرى خاصةً في الدول النامية، كما قدّم شكره على الدعم الذي قدمته المنظمة للسودان في هذا الصدد.

وقدّم اسماعيل تنويرًا بتطورات الأوضاع في البلاد وتوقيع اتفاق السلام بين الحكومة والجبهة الثورية وأثره على استقرار البلاد وعلى التنمية بصورةٍ عامة، وفي قطاع الصحة على وجه الخصوص.

كما تناول وزير الخارجية السوداني تطورات الأوضاع الصحية في السودان وأثر جائحة كورونا كوفيد-19 على النظم الصحية في السودان، وتطرّق اللقاء إلى السيول والفيضانات خلال موسم الخريف في السودان التي تسببت في خسائر في الأرواح والممتلكات ودمار في البنية التحتية في معظم المناطق.

وقدّم الوزير شرحًا لجهود الحكومة لمواجهة الحميات والأمراض المنقولة عبر المياه، مؤكدًا ضرورة دعم المنظمة جهود الحكومة في التصدي للكارثة خاصةً في مجال توفير الأدوية.

من جانبه أشاد الدكتور تدروس بالتطورات السياسية الإيجابية في السودان، سيما توقيع اتفاق السلام مع الجبهة الثورية.

وفيما يخص الأوضاع الصحية في البلاد أعرب الدكتور تدروس عن ارتياحه بتناقص عدد الإصابات بجائحة كورونا كوفيد-19 في السودان مؤكدًا ضرورة مواصلة الالتزام بسُبل الوقاية خلال الفترة المقبلة.

وأكد مواصلة المنظمة دعم السودان لمواجهة آثار الفيضانات والأمراض المترتبة عليها.