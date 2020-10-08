أخبار اليمن : شهيدة في الحديدة وغارات عدوانية على الجوف وحجة

دوت الخليج -

شهيدة في الحديدة وغارات عدوانية على الجوف وحجة

استشهدت فتاة بقصف لمرتزقة العدو اليوم في مديرية الحالي بالحديدة، فيما شن الطيران المعادي 11 غارة على الجوف وحجة. شهيدة في الحديدة وغارات عدوانية على الجوف وحجةاستشهدت فتاة بقصف لمرتزقة العدو اليوم في مديرية الحالي بالحديدة، فيما شن الطيران المعادي 11 غارة على الجوف وحجة. وأوضح مصدر امني أن مرتزقة العدوان استهدفوا بشكل عشوائي أحياء بمديرية الحالي، ما أدى إلى استشهاد فتاة تبلغ من العمر 18 عاماً. وأشار المصدر إلى أن الطيران المعادي شن 9 غارات على مديريتي الحزم وخب والشعف بالجوف، وغارتين على المزرق ومدينة حرض في حجة.

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