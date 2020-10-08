مجلس التعاون الخليجى يُحذر من تطور الأحداث بين أذربيجان وأرمينيا

حذرت دول مجلس التعاون الخليجي اليوم الخميس، من التطورات الجارية بين أذربيجان وأرمينيا، ومعربة عن قلقها البالغ لاستمرار الحرب بين الجانبين حول إقليم ناغورنو كاراباخ، وأسفها الشديد على سقوط القتلى والجرحى من الجانبين.
وأوضح أمين عام المجلس الدكتور نايف الحجرف، أن «مجلس التعاون يناشد أذربيجان وأرمينيا وقف إطلاق النار، والدخول في مفاوضات شاملة للتوصل إلى حل سياسي شامل، وفق قرارات مجلس الأمن والقانون الدولي»، مؤكدًا «هذا النزاع يهدد الأمن والاستقرار في منطقة القوقاز والسلم الدولي».
ودعا الدكتور الحجرف مجلس الأمن الدولي إلى القيام بدوره لوقف إطلاق النار دون تأخير، والعمل على التوصل لحل سياسي للنزاع، حماية لأرواح المدنيين ولضمان الأمن والسلم «في هذه المنطقة الحساسة من العالم».
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