5 إصابات جديدة.. موريتانيا تجري 155 فحص كورونا خلال 24 ساعة

سجلت وزارة الصحة الموريتانية خلال 24 ساعة الماضية 15 حالة شفاء و5 حالات إصابة جديدة بـفيروس كورونا المستجد.

وتم تسجيل الإصابات بـفيروس كورونا فى خمس مدن وهى نواذيبو والزويرات، وتفرغ زينة وتيارت و توجنين.

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وحسب وزارة الصحة الموريتانية فقد تم إجراء 155 فحصا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، من بينها 140 فحصا للكشف عن مشتبه بإصابتهم و15 للمتابعة.

ووصل مجموع الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في موريتانيا 7540، فيما تم تسجيل 7227 حالة شفاء و162 حالة وفاة.

وسجلت دول القارة الأفريقية قفزة فى إصابات فيروس كورونا، حيث وصل عدد الإصابات إلى 1,537,669 إصابة بـ فيروس كورونا المستجد من بينهم 37,392 حالة وفاة وتعافى 1,274,011 حالة من فيروس كورونا المستجد، وذلك وفقا لإحصائيات مركز بـ الاتحاد الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها.