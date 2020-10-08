يواجه مطعم الشيف التركي نصرت جوكجه، الذي اشتهر برشة الملح، صعوبات مالية، حيث طلبت شركته تأجيل دفع ديون ضخمة بعد أن جرى إعادة هيكلتها العام الماضي.
ووفقًا لشبكة "العربية"، طلبت الشركة المالكة للمطعم من البنوك المقرضة تأجيل المدفوعات التي تقدر بـ 2.7 مليار دولار.
ودخلت مجموعة "دوجوس هولدينج" الاستثمارية المالكة للمطعم، في محادثات مع البنوك بعد أن أدت جائحة كورونا في تجفيف منابع تدفقاتها النقدية.
وقالت المجموعة، التي يقع مقرها في اسطنبول، للمقرضين إنها قد لا تتمكن من سداد المدفوعات.
وازدادت ديون المجموعة الاستثمارية التي يديرها رجل الأعمال فريت شيهينك، بنسبة 17% خلال العام الماضي، ووصلت إلى 28.6 مليار ليرة (5.2 مليار دولار).
ويعاني مالك سلسلة مطاعم "نصرت"، صعوبات في سداد الديون بالعملة الأجنبية بعدما انخفض سعر صرف الليرة بصورة كارثية خلال السنة الماضية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كورونا والليرة تضعان مطعم نصرت التركي في ورطة.. ومالكه مديون بـ 2.7 مليار دولار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.