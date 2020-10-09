أخبار اليمن : حصيلة جديدة.. ارتفاع عدد وفيات كورونا عالمياً

حصيلة جديدة.. ارتفاع عدد وفيات كورونا عالمياًأودى فيروس كورونا المستجد بحياة ما لا يقل عن 1,057,084 شخصا في العالم منذ أبلغ عن ظهور المرض في الصين نهاية ديسمبر، بحسب تعداد أجرته وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسميّة.

وأصيب أكثر من 36,246,220 شخصا حول العالم بفيروس كورونا المستجد، تعافى 25,100,100 منهم حتى مساء الخميس.

والولايات المتحدة هي الدولة الأكثر تضررا مع 211,844 وفاة تليها البرازيل (148,228) والهند (105,526) والمكسيك (82,726) والمملكة المتحدة (42,515).

رفض الإغلاق في مدريد

رفضت محكمة في مدريد الخميس الإغلاق الجزئي للعاصمة الإسبانية وتسع بلديات مجاورة، التي فرضته السلطات في محاولة لكبح انتشار الموجة الثانية من كوفيد-19، واعتبرت القرار "مضرا بالحقوق الأساسية" للسكان المعنيين البالغ عددهم 4,5 ملايين.

عقار ريمديسيفير للأوروبيين

توصلت المفوضية الأوروبية إلى اتفاق مع مجموعة الأدوية الأمريكية "جلعاد" لتزويدها 500 ألف جرعة من ريمديسيفير المصرح به في الاتحاد الأوروبي لمعالجة مرضى كوفيد-19.

وستستفيد كل دول الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء في المنطقة الاقتصادية الأوروبية والمملكة المتحدة وست دول مرشحة (ألبانيا ومقدونيا الشمالية ومونتينيغرو وصربيا وكوسوفو والبوسنة والهرسك) من هذه الصفقة.

"إيزي جيت" تعاني

تكبّدت شركة الطيران البريطانية "إيزي جيت" أول خسارة سنوية في تاريخها الممتد على 25 عاما.

وتتوقع شركة النقل خسارة قبل احتساب الضرائب تتراوح بين 815 مليون جنيه استرليني و845 مليونا للسنة المالية 2019-2020 المنتهية في أواخر سبتمبر. وانخفض عدد الركاب بنسبة 50 في المئة إلى 48 مليونا خلال العام الحالي.

ومثل منافساتها، أعلنت المجموعة إلغاء ما يصل إلى 4500 وظيفة أو ما يقرب من ثلث قوتها العاملة.