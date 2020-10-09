أخبار اليمن : مجزرة جديدة يرتكبها المرتزقة في دريهمي الحديدة

مجزرة جديدة يرتكبها المرتزقة في دريهمي الحديدةارتكب مرتزقة العدو السعودي مجزرة جديدة باستهدافهم منازل المواطنين في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة.

وأوضح مصدر أمني أن المرتزقة قصفوا بالمدفعية منازل المواطنين بقرية الحائط مديرية الدريهمي، ما أدى إلى استشهاد 3 نساء وإصابة طفلين ورجل وإمرأة بجروح خطيرة، إضافة إلى تضرر عدد من منازل المواطنين.

وتزداد جرائم وانتهاكات قوى العدوان يوم بعد آخر بحق المدنيين الأبرياء في مختلف مديريات ومناطق محافظة الحديدة مستخدمة ابشع الوسائل الإجرامية، مسجلة بذلك أكبر المجازر والجرائم الإنسانية بحق المدنيين في اليمن.