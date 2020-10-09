تأزم الأوضاع.. جنوب إفريقيا تواجه فيروسين قاتلين

تحاول حكومة جنوب إفريقيا، السيطرة على فيروسين في نفس التوقيت، فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" وفيروس نقص المناعة "اتش اي في".

يعيش لدى جنوب إفريقيا أكبر عدد سكان في العالم مصابين بفيروس نقص المناعة، يقترب تعدادهم من 7.7 مليون شخص، وفي الوقت نفسه، تعد الدولة الإفريقية الأكثر تضررًا من فيروس كورونا، حيث سجلت أكثر من 680 ألف حالة إصابة وأكثر من 16 ألف حالة وفاة.

دخلت جنوب إفريقيا في حالة إغلاق صارم في أواخر مارس، حيث أغلقت المدارس وأغلقت الحدود وحثت السكان على البقاء في منازلهم.

وتسببت القيود في صعوبة حصول المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية على أدويتهم.

وكشف تقرير صادر عن برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية، الإيدز، أن المراكز الصحية سجلت شكلًا من أشكال الانقطاع في خدمات الوقاية والعلاج من فيروس نقص المناعة البشرية بسبب كورونا بين فبراير ومايو في 11 من 16 دولة، بما في ذلك جنوب إفريقيا.

وفي مواجهة هذه الحقائق، استخدمت منظمات الإيدز أساليب غير تقليدية للوصول إلى مرضى فيروس نقص المناعة البشرية. حيث تم إنشاء عيادات متنقلة في مواقف انتظار السيارات في العديد من المقاطعات، كما بدأ معهد أوروم في إدارة حوالي 300 عملية توصيل للأدوية إلى المنازل يوميًا في جميع أنحاء البلاد.

ولا تزال الأزمة متفاقمة في جنوب إفريقيا، وخاصة مع استمرار تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، دون تحديد اتجاه للتعامل مع مصابي فيروس نقص المناعة "الإيدز".