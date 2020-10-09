شارك وزير الخارجية المكلف عمر قمر الدين إسماعيل اليوم الخميس، في إطلاق المبادرة الإقليمية لبحث الحلول لقضية النازحين واللاجئين في السودان وجنوب السودان، في ظلّ رئاسة السودان لمنظمة الإيجاد.
جاء ذلك على هامش اجتماعات اللجنة التنفيذية للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين بحضور كلٍ من وزيرة خارجية جنوب السودان، المفوض السامي لشؤون اللاجئين والسكرتير التنفيذي للإيجاد، والإتحاد الأوروبي.
اقرأ أيضا:
وأعرب وزير الخارجية المكلف عن تقدير حكومة الفترة الانتقالية، الكبير لهذه المبادرة التي تأتي اتساقًا مع أولويات الفترة الانتقالية، لمعالجة قضايا النازحين داخليًا واللاجئين، وكذلك سُبل دعم العودة الطوعية عقب اتفاق السلام السوداني المبرم مؤخرًا بجوبا.
وأشار إلى أن الاجتماع الرفيع المستوى يتسق كذلك مع إعلان نيروبي حول اللاجئين الصوماليين باتباع نهجٍ إقليمي شامل لتقديم حلول دائمة للاجئين في السودان وجنوب السودان من خلال دعم منصة الإيقاد الإقليمية التي تم إطلاقها خلال المنتدى العالمي الأول للاجئين العام الماضي.
وأعرب عن شكر حكومة السودان للمانحين والشركاء، الذين عبروا عن تضامنهم ودعمهم لهذه المبادرة من خلال تقديم الدعم التقني، المالي والتنموي للإيقاد.
الجدير بالذكر أنه من المتوقع قيام الاجتماع رفيع المستوى، خلال القمة الخاصة لرؤساء دول الإيقاد المزمع عقدها في الربع الأول من العام 2021م، على أن يسبقه اجتماعٌ تحضيري فني نهاية أكتوبر الجاري.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر دعم العودة الطوعية للنازحين.. السودان يبدأ تنفيذ اتفاق السلام السوداني على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.