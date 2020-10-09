عالم أمريكي يشكك في نظرية"الأكوان المتتالية" لنظيره الحائز على جائزة نوبل في بريطانيا

استنكر عالم فيزياء فلكي أمريكي ادعاء، الحائز على جائزة نوبل في نفس المجال، من بريطانيا، روجر بنروز، أن كونًا آخر على الأقل كان موجودًا قبل الانفجار العظيم، ووصفه بأنه "غير شرعي" وكان البروفيسور روجر بنروز أحد العلماء الثلاثة الذين حصلوا على جائزة نوبل في الفيزياء للعام الجاري لعملهم على الثقوب السوداء، طور علم الكون الدوري المطابق الذي ينص على أن الكون قد خُلق بالفعل ودُمر مرة واحدة على الأقل.

وتفترض نظرية علم الكونيات الدوري المطابق للبروفيسور بنروز أن الكون يمكن، قد ولد، ومات عدة مرات - على عكس الفكرة المقبولة حاليًا بأن الكون سيستمر في التوسع إلى الأبد. ولكن الأستاذ السابق في جامعة لويس وكلارك والكاتب في مجلة العلوم إيثان، رفض هذه الفكرة في مقال لمجلة فوربس، اليوم الخميس. وكتب سيجل: "لا توجد كدمات على كوننا، ولا أنماط متكررة، ولا دوائر متحدة المركز من التقلبات غير المنتظمة، ولا توجد نقاط هوكينج" وأضاف "عندما يحلل المرء البيانات بشكل صحيح، يكون من الواضح بشكل كبير أن التضخم يتوافق مع البيانات، ومن الواضح تمامًا أن CCC ليست كذلك" وذهب سيجل إلى حد التشكيك في نزاهة بنروز العلمية، واتهمه بالتحليل "غير السليم وغير الشرعي". وكتب إن "التنبؤات التي قام بها تدحضها البيانات، وادعاءاته برؤية هذه التأثيرات لا يمكن تكرارها إلا إذا قام المرء بتحليل البيانات بطريقة غير سليمة علميًا وغير شرعية".

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