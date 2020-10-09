لإهانة بايدن.. الديمقراطيون يطالبون بالتحقيق في أهلية ترامب

طالب الديمقراطيون في الولايات المتحدة بتشكيل لجنة للتحقيق في مدى أهلية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للحكم.
جاء ذلك بعد هجمات كلامية شنها الرئيس ترامب على منافسه الديمقراطي جو بايدن اليوم.
وتشهد حملة الانتخابات الأمريكية معركة كبرى بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي، تحتدم مع اقتراب الانتخابات المزمعة مطلع الشهر المقبل.
وفي وقت سابق، رفض ترامب، المشاركة في مناظرة تليفزيونية عن بُعد مع منافسه الديمقراطي، جو بايدن.
فيما أعلنت اللجنة المسؤولة عن تنظيم المناظرة، المقررة في ميامي يوم 15 أكتوبر، أنها ستُجرى عن بُعد.
جاء هذا القرار في أعقاب إصابة ترامب بفيروس كورونا الأسبوع الماضي، ولا توجد أعراض ظاهرة على الرئيس حاليا، لكن عددا من موظفي البيت الأبيض أُصيبوا في الآونة الأخيرة بفيروس كورون.
وقال ترامب إن قرار اللجنة يهدف إلى "حماية" منافسه جو بايدن، الذي قالت حملته إن مرشحها سيشارك في المناظرة، وأنه "يتطلع للحديث إلى الشعب الأمريكي مباشرة".
وانحدرت المناظرة الأولى إلى إهانات ومقاطعات، ووصفتها وسائل إعلام أمريكية بأنها كانت "فوضوية" و"قبيحة".
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