بعد الاحتجاجات على وفاة موسيقي.. قطع الإنترنت في طهران

أعلنت منظمة "نت بلوكس"، أمس الخميس، قطع الإنترنت في طهران تزامنا مع احتجاجات المواطنين بعد وفاة الموسيقار الإيراني الشهير محمد رضا شجريان.
وذكرت المنظمة أن طهران تكبدت خسارة كبيرة ومستمرة في الانترنت والاتصالات، مع خروج الإيرانيون إلى الشوارع لتأبين شجريان، الذي وافته المنية اليوم عن عمر 80 عاما.
وتجمع المئات من الإيرانيين اليوم الخميس أمام مستشفى جم في طهران، حيث توفي الموسيقار الكبير محمد رضا شجريان.
ورددوا هتافات مناهضة لهيئة الإذاعة والتلفزيون قائلين إنها "عار على الإيرانيين"، بعد أن منعت بث أعمال شجريان منذ 10 سنوات على خلفية مواقفه السياسية التي أيد فيها مظاهرات عام 2009 ضد إعادة انتخاب الرئيس السابق أحمدي نجاد.
وقالت صحيفة "همشهري الإيرانية، إن قوات الأمن فرقت المئات من محبي الفنان الراحل؛ نتيجة تجمعهم أمام مستشفى جم.
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